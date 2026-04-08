08 апреля 2026 в 16:35

Запуск ракеты «Старт-1М» с Восточного отложили

Первый пуск ракеты легкого класса «Старт-1М» с космодрома Восточный запланирован на 2027 год, сообщил замдиректора департамента — начальник отдела многоразовых средств выведения Роскосмоса Алексей Давыдов в ходе форума «Команда будущего» в МАИ. Представитель госкорпорации отметил, что ракету создает частная компания с привлечением внебюджетного финансирования, передает ТАСС.

В легком классе мы будем создавать на космодроме Восточный — в основном частная компания «Новый старт» с привлечением негосударственного финансирования создает на космодроме Восточный ракету «Старт-1М» <…> Первый пуск запланирован уже в следующем году, — сказал Давыдов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в конце марта отмечал, что новая ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 500 килограммов. Таким образом, «Старт-1М» предназначена для доставки сравнительно небольших аппаратов.

Ранее Баканов заявил, что Россия будет поэтапно отрабатывать технологии для организации пилотируемых экспедиций на Марс без ущерба для здоровья космонавтов. По его словам, космическая радиация, в частности тяжелые заряженные частицы, оказывает существенное влияние на организм человека.

