Красноярские врачи спасли женщину с крайне редким синдромом Уилки

Специалисты Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И.С. Берзона спасли 49-летнюю женщину с крайне редким синдромом Уилки, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Минздрав Красноярского края. В ведомстве уточнили, что в мировой медицинской литературе описано всего около 500 подобных случаев.

Из-за болезни пациентка долгое время не могла нормально питаться и сильно похудела. Хирурги провели модифицированную операцию Стронга в сочетании со скелетеризацией и мобилизацией верхней брыжеечной артерии. Это позволило сохранить естественную анатомию женщины. Оперативное вмешательство продлилось три часа.

Уже на третий день пациентка смогла самостоятельно есть без болевых ощущений. На 10 день после операции ее выписали домой в удовлетворительном состоянии.

