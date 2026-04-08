Захарова выдала координаты главного прибежища для киберпреступников Захарова заявила, что Украина стала угрозой для международной инфобезопасности

Украина создает долгосрочную угрозу для международной информационной безопасности, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, такую угрозу представляют как Киев, так и западные страны, которые поддерживают бывшую советскую республику, в том числе в сфере кибербезопасности, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы убеждены, что долгосрочную угрозу международной информационной безопасности представляют киевский режим и те западные страны и режимы, которые его спонсируют, в том числе и на этом направлении, — заявила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Украина является одним из мировых лидеров черной трансплантологии и торговли людьми. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, самыми уязвимыми в этой сфере оказались несовершеннолетние.

До этого представитель МИД России заявила, что целенаправленные террористические атаки Украины на журналистов должны получить оценку международных структур. Так она прокомментировала нападение на корреспондента «Известий» Евгения Быковского в Донецке.