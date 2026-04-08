08 апреля 2026 в 16:47

Захарова выдала координаты главного прибежища для киберпреступников

Захарова заявила, что Украина стала угрозой для международной инфобезопасности

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Украина создает долгосрочную угрозу для международной информационной безопасности, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, такую угрозу представляют как Киев, так и западные страны, которые поддерживают бывшую советскую республику, в том числе в сфере кибербезопасности, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы убеждены, что долгосрочную угрозу международной информационной безопасности представляют киевский режим и те западные страны и режимы, которые его спонсируют, в том числе и на этом направлении, — заявила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Украина является одним из мировых лидеров черной трансплантологии и торговли людьми. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, самыми уязвимыми в этой сфере оказались несовершеннолетние.

До этого представитель МИД России заявила, что целенаправленные террористические атаки Украины на журналистов должны получить оценку международных структур. Так она прокомментировала нападение на корреспондента «Известий» Евгения Быковского в Донецке.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о еще одной россияне, которую силой держат в Мьянме
Дроны ВСУ добрались до трех жителей Белгородской области
Ряд зарубежных банков захотели отказаться от российского рынка
Россиянка жестоко убила мужа за улыбку и отказ платить ипотеку
На Кипре ушла из жизни блокадница-долгожительница
Иран «повесил замок» на Ормузский пролив
Премьер Пакистана озвучил первые подробности переговоров Ирана и США
Украинцам платят тысячи долларов за митинги против Орбана в Венгрии
Сенатор раскрыл главный урок, который США получили в Иране
«В Европейском союзе нас не ждут»: в Армении призвали не выходить из ЕАЭС
В Ростовской области нашли тело мужчины, убившего своих родителей
В МИД России опровергли кооперацию с Францией по Ближнему Востоку
Стало известно, зачем США возобновили атаки на Иран после перемирия
«Накипело»: адвокат напавшего на учительницу подростка вышла с заявлением
Захарова ответила на требование Баку не упоминать Карабах
«Держал кисть до последнего дня»: фото с выставки к 90-летию Говорухина
Заключенный поддался соблазну и сбежал из колонии ради «ночи любви»
Захарова усомнилась в честности ЕС по ядерному договору
Раскрыта тайна логотипа мессенджера MAX
Трехлетнюю девочку после побега из детсада искусали бездомные собаки
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

