07 апреля 2026 в 12:02

Захарова предупредила ОБСЕ и ООН на фоне украинских атак на журналистов

Захарова: атаки ВСУ на журналистов должны получить оценку международных структур

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Целенаправленные террористические атаки Украины на журналистов должны получить оценку международных структур, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала нападение на корреспондента «Известий» Евгения Быковского в Донецке, передает NEWS.ru.

Террористические методы боевиков ВСУ должны получать адекватную оценку со стороны профильных международных структур, в первую очередь ОБСЕ, ЮНЕСКО, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что систематическое игнорирование этих инцидентов институтами, наделенными правозащитными полномочиями, либо попытки прикрыть их бессодержательными комментариями только подталкивают украинских националистов к совершению новых злодеяний. В конечном итоге это окончательно подорвет доверие к глобальной системе защиты прав человека, включая свободу доступа к информации и право на свободное выражение мнения, резюмировала Захарова.

Ранее сообщалось, что Быковский пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на Донецк. Уточнялось, что журналист попал под повторный прилет, когда фиксировал последствия атаки украинского дрона на столицу ДНР. Также отмечалось, что врачи диагностировали у пострадавшего акубаротравму.

