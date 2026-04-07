Захарова предупредила ОБСЕ и ООН на фоне украинских атак на журналистов

Целенаправленные террористические атаки Украины на журналистов должны получить оценку международных структур, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала нападение на корреспондента «Известий» Евгения Быковского в Донецке, передает NEWS.ru.
Террористические методы боевиков ВСУ должны получать адекватную оценку со стороны профильных международных структур, в первую очередь ОБСЕ, ЮНЕСКО, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, — подчеркнула дипломат.
Она отметила, что систематическое игнорирование этих инцидентов институтами, наделенными правозащитными полномочиями, либо попытки прикрыть их бессодержательными комментариями только подталкивают украинских националистов к совершению новых злодеяний. В конечном итоге это окончательно подорвет доверие к глобальной системе защиты прав человека, включая свободу доступа к информации и право на свободное выражение мнения, резюмировала Захарова.
Ранее сообщалось, что Быковский пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на Донецк. Уточнялось, что журналист попал под повторный прилет, когда фиксировал последствия атаки украинского дрона на столицу ДНР. Также отмечалось, что врачи диагностировали у пострадавшего акубаротравму.