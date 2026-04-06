Российский журналист пострадал при ударе беспилотника ВСУ по Донецку Корреспондент «Известий» Быковский получил ранение в результате удара дрона ВСУ

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на Донецк, сообщило издание в своем Telegram-канале. Уточняется, что журналист попал под повторный прилет.

Журналист в этот момент фиксировал последствия атаки украинского дрона на столицу ДНР. Также «Известия» сообщили, что врачи диагностировали у пострадавшего акубаротравму.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пытались с помощью дронов атаковать в воскресенье, 5 апреля, обе действующие теплоэлектростанции ДНР. По его словам, речь шла о Зуевской и Старобешевской ТЭС.

До этого сообщалось, что беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Донецк 5 апреля, во всем городе пропал свет, при этом прогремело около пяти хлопков, жители отметили в небе характерный механический гул. Минобороны России и местные власти данную информацию не комментировали.

Также число мирных жителей, раненных в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, увеличилось до пяти человек. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в Буденновском районе при атаке ударного беспилотника пострадали четыре женщины и один мужчина.