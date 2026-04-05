05 апреля 2026 в 20:41

Донецк погрузился во тьму из-за новой атаки ВСУ

Baza: в Донецке пропал свет из-за атаки БПЛА ВСУ

Беспилотник ВСУ Фото: Социальные сети
Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Донецк, во всем городе пропал свет. Минобороны России и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Канал уточнил, что уже прогремело около пяти хлопков, жители отметили в небе характерный механический гул. При этом, добавили журналисты Baza, блэкаут в населенном пункте наступил после одного из взрывов.

Ранее число мирных жителей, раненных в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, увеличилось до пяти человек. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в Буденновском районе при атаке ударного беспилотника пострадали четыре женщины и один мужчина.

До этого тело мужчины достали из-под завалов двухэтажного жилого дома в Васильевке Запорожской области. По словам главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, число погибших в результате удара ВСУ выросло до трех. Также атака противника привела к гибели ребенка 2014 года рождения. Удар, как оказалось, наносился управляемой авиационной бомбой.

