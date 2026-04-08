Онколог объяснила, как передается предрасположенность к развитию рака

Родители могут передавать детям специфические генетические мутации, которые повышают риск развития онкологических болезней, заявила «Газете.Ru» онколог Алсу Мухаметдинова. По словам врача, в частности, по наследству могут передаваться рак груди, желудка, кишечника, эндометрия.

В каждой клетке нашего тела есть гены-онкосупрессоры. Их задача следить за тем, чтобы клетки делились правильно, и исправлять возникающие ошибки в ДНК. Если человек наследует поврежденную копию такого гена, его защитный механизм изначально ослаблен. И он рождается с уже имеющейся мутацией. Следовательно, требуется меньше времени на появление раковой опухоли. И для запуска болезни требуется меньше случайных факторов, поэтому «наследственный» рак часто проявляется в молодом возрасте, — объяснила Мухаметдинова.

По статистике, наследственные формы рака встречаются в 5–10% случаев. Поводом для генетического тестирования может стать выявление рака у близкого родственника младше 45 лет или наличие одного и того же вида рака у нескольких членов семьи, заключила врач.

Ранее онколог Евгений Черемушкин заявил, что российскую онковакцину направили на лечение меланомы, рака толстой кишки и гематологических заболеваний. По его словам, со временем этот список расширится, и в него добавят патологии, устойчивые к стандартным методам лечения.