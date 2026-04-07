Врач раскрыл, на лечение каких видов рака направлена российская онковакцина

Российскую онковакцину направили на лечение меланомы, рака толстой кишки и гематологических заболеваний, заявил в беседе с 360.ru онколог Евгений Черемушкин. По его словам, со временем этот список расширится, и в него добавят патологии, устойчивые к стандартным методам лечения.

Пока декларировано три вида — это меланома, рак толстой кишки и гематологическая патология. А дальше все будет расширяться: модели там и по поджелудочной железе, почке. Вакцина будет как вариант иммунотерапии. Лечебную дозу определят по индивидуальной реакции организма. Потому что кому-то совсем не поможет, кому-то помогут короткие курсы, кто-то после этого прогрессирует. То есть ничего невозможно сказать наперед, — высказался Черемушкин.

Терапия продлится около трех — шести месяцев. По словам врача, курс лечения включает от 8 до 10 введений вакцины с определенными интервалами, после чего следует наблюдение.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что россияне теперь могут бесплатно лечить рак с помощью отечественных онковакцин по полису ОМС. Правительство расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.