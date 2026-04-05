Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Сытный тарт с консервами — вкусный ужин я готовлю быстро и просто. Постное тесто из картофеля — настоящая находка для Вербного воскресенья и для любого дня, когда хочется сытного, но не хочется возиться с мукой.

Беру картошку, банку тунца и яйца — и через 40 минут на столе румяный ароматный тарт с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для семейного ужина или даже праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: тонкая золотистая картофельная основа, а внутри — нежная начинка из тунца, вареных яиц и расплавленного сыра с ноткой чеснока и зелени.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 1 банка тунца в собственном соку, 2 яйца вареных, 1 яйцо сырое, 50 г твердого сыра, 1 луковица, соль, перец, зелень по вкусу.

Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите, посолите. Выложите в форму, смазанную маслом, сформируйте бортики. Запекайте основу 10–15 минут при 200 °С. Тунец разомните вилкой, смешайте с мелко нарезанным луком, вареными яйцами, зеленью и сыром. Выложите начинку на основу, залейте взбитым сырым яйцом. Запекайте еще 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячим — этот тарт исчезает мгновенно.

