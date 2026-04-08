Политолог ответил, смогут ли США и Иран заключить мир в течение 14 дней Политолог Светов: Иран и США не заключат мир за две недели

Иран и США вряд ли договорятся о мире в ближайшие две недели, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, при обсуждении пунктов мирного плана у сторон возникнут трудности.

Ряд обстоятельств заставляет сомневаться, что в течение двух недель Иран и США договорятся о мире. При обсуждении пунктов мирного плана неизбежны сложности. Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) говорит о документе из 15 пунктов, а Иран настаивает на 10, половина из которых, с моей точки зрения, не может быть принята американцами. Это такие вопросы, как снятие санкций или свободное продолжение реализации ядерной программы, — сказал Светов.

Он усомнился в согласии американцев выплатить репарации за разрушения. Светов отметил, что США вряд ли выведут военный контингент с Ближнего Востока. По словам политолога, соглашение на таких условиях фактически означало бы поражение для Трампа.

Также сомнительно, что в рамках договоренностей между Ираном и США последние выплатят репарации за разрушения. Или то, что Вашингтон выведет все свои военные базы с Ближнего Востока. Соглашение с таким условием будет означать, что Трамп потерпел поражение. Возможно, Иран повышает ставки в надежде сторговаться по каким-то другим вопросам. Например, по открытию Ормузского пролива на платной основе, — пояснил Светов.

Также он указал еще на одно важное обстоятельство, которое заставляет сомневаться в успехе переговоров Вашингтона и Тегерана. По словам политолога, это отсутствие политической фигуры со стороны Ирана, которая принимала бы окончательное решение.

Ранее сообщалось, что первое судно смогло пройти через Ормузский пролив после перемирия, достигнутого между США и Ираном. Перед этим корабль получил соответствующее разрешение у Тегерана.