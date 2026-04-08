Раскрыта тайна логотипа мессенджера MAX

Логотип российского сервиса MAX с графическим облаком символизирует диалог и дружеское общение, сообщил вице-президент VK, генеральный директор мессенджера Фарит Хуснояров. По его словам, которые приводит RT, речь идет о рыночном стандарте.

Графическое облачко — символ диалога и общения в цифровом формате, стилизованный под сообщение внутри мессенджера, — отметил он.

Ранее генеральный директор мессенджера заявил, что название MAX обозначает максимум возможностей для пользователей. Он отметил, что изначально было много вариантов наименований проекта. Однако создатели быстро осознали, что именно общепринятое сокращение от «максимума» лучше всего отражает суть сервиса для обмена сообщениями, объяснил Хуснояров.

До этого в мессенджере MAX появился раздел для бизнеса, который упрощает подключение компаний к его сервисам. В частности, новая точка входа позволяет предпринимателям быстрее создавать и настраивать цифровые сервисы внутри экосистемы. Также она способствует снижению барьеров для интеграции.