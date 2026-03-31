В MAX появился раздел для упрощенного подключения бизнеса к сервисам

В приложении MAX появился раздел для бизнеса, который упрощает подключение компаний к сервисам мессенджера, заявил NEWS.ru представитель пресс-службы платформы. По его словам, новая точка входа позволяет предпринимателям быстрее создавать и настраивать цифровые сервисы внутри экосистемы и снижает барьеры для интеграции.

Новая точка входа на платформу для партнеров MAX сделала интеграцию бизнеса в мессенджер еще удобнее. Для того чтобы предпринимателю создать свой сервис в национальном мессенджере, достаточно обновить приложение, перейти в раздел «MAX для бизнеса» в профиле и следовать простым инструкциям. После владелец или его представитель должен пройти обязательную верификацию с помощью «Госуслуг» или одного из банков-партнеров. MAX открыл платформу для партнеров 23 октября 2025 года. За несколько месяцев доступ к бизнес-консоли получили более 220 тыс. компаний и организаций, — сказал представитель мессенджера.

Он добавил, что присоединившиеся к платформе компании получают возможность создавать чат-боты, мини-приложения и каналы в MAX, использовать готовые интеграции с CRM и чат-бот-платформами. Также, по его словам, они могут интегрировать в свой бизнес Цифровой ID для подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиента.

Ранее стало известно, что с момента запуска мессенджера MAX в марте 2025 года в приложении зарегистрировались более 107 млн пользователей. В марте 2026-го ежедневная аудитория сервиса превысила 77 млн человек, которые отправляют свыше 1,5 млрд сообщений в день.