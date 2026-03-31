31 марта 2026 в 13:00

В MAX появился раздел для упрощенного подключения бизнеса к сервисам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В приложении MAX появился раздел для бизнеса, который упрощает подключение компаний к сервисам мессенджера, заявил NEWS.ru представитель пресс-службы платформы. По его словам, новая точка входа позволяет предпринимателям быстрее создавать и настраивать цифровые сервисы внутри экосистемы и снижает барьеры для интеграции.

Новая точка входа на платформу для партнеров MAX сделала интеграцию бизнеса в мессенджер еще удобнее. Для того чтобы предпринимателю создать свой сервис в национальном мессенджере, достаточно обновить приложение, перейти в раздел «MAX для бизнеса» в профиле и следовать простым инструкциям. После владелец или его представитель должен пройти обязательную верификацию с помощью «Госуслуг» или одного из банков-партнеров. MAX открыл платформу для партнеров 23 октября 2025 года. За несколько месяцев доступ к бизнес-консоли получили более 220 тыс. компаний и организаций, — сказал представитель мессенджера.

Он добавил, что присоединившиеся к платформе компании получают возможность создавать чат-боты, мини-приложения и каналы в MAX, использовать готовые интеграции с CRM и чат-бот-платформами. Также, по его словам, они могут интегрировать в свой бизнес Цифровой ID для подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиента.

Ранее стало известно, что с момента запуска мессенджера MAX в марте 2025 года в приложении зарегистрировались более 107 млн пользователей. В марте 2026-го ежедневная аудитория сервиса превысила 77 млн человек, которые отправляют свыше 1,5 млрд сообщений в день.

бизнес
MAX
мессенджеры
компании
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Жителей Подмосковья начали переправлять через Оку на теплоходе
Экс-начальницу земельного департамента Алушты посадили на 5,5 лет
«Голливуд загнал под шконку»: Драпеко назвала причину кризиса кино в 1990-е
Раскрыто число пострадавших в результате пожара на заводе в Нижнекамске
У жителя Иркутской области изъяли автомобиль за получение взятки
На Востоке решили — Ормуз без США: шансы для РФ, что будет с долларом
Трамп предложил два решения для нуждающихся в топливе стран
Трамп обиделся на Францию из-за самолета
«Разнесем ВСУ»: в Госдуме резко высказались о помощи стран Балтии Украине
Житель Анапы планировал совершить теракт за деньги
Полицейские задержали пьяного мужчину за ночную прогулку с бензопилой
В СПЧ не оценили идею Дерипаски ввести шестидневную рабочую неделю
В Кузбассе осудили бывшую начальницу отдела МФЦ за найм «мертвых душ»
Школьница на самокате пересекала «зебру» на красный и попала под авто
Что известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в Татарстане
Адвокат назвала риски для гражданских супругов из-за налогового контроля
Момент взрыва в Нижнекамске попал на видео
Стало известно, как раскол в рядах властей Ирана сказывается на войне с США
Киберэксперт рассказал, как сталкеры находят жертв
Тираж последнего романа Симоньян превысил 170 тыс. экземпляров
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

