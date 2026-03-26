В MAX объявили о впечатляющих показателях роста популярности мессенджера В мессенджере MAX за год зарегистрировались 107 млн пользователей

С момента запуска мессенджера MAX в марте 2025 года в приложении зарегистрировались более 107 млн пользователей, заявил NEWS.ru представитель платформы. По его данным, в марте 2026-го ежедневная аудитория сервиса превысила 77 млн человек, которые отправляют свыше 1,5 млрд сообщений в день.

С момента запуска MAX 26 марта 2025 года в приложении зарегистрировались более 107 млн человек, включая иностранных пользователей. В марте 2026 года ежедневная аудитория мессенджера превысила 77 млн человек. В среднем пользователи отправляют более 1,5 млрд сообщений и совершают около 30 млн звонков в день. Количество приватных и публичных каналов в МАХ достигло 3,6 млн. Общее количество подписок на них превысило 200 млн, — сказал представитель платформы.

По его словам, скачать MAX и зарегистрироваться в нем могут граждане 40 государств, включая пользователей из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Он добавил, что количество иностранных юзеров на платформе превысило 5 млн человек.

Ранее в пресс-службе MAX сообщили, что авторы публичных каналов в мессенджере получат возможность создавать собственные стикеры. Там отметили, что к тестированию функционала уже присоединились звезды шоу-бизнеса и блогеры.