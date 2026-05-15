VK интегрировал рекламу в единую Discovery-платформу

«VK Реклама» начала процесс внедрения на платформе Discovery — универсальном сервисе VK для рекомендательных систем, поиска и рекламных кампаний. Переход на эту инфраструктуру осуществляется постепенно — сначала были задействованы крупные e-commerce рекламодатели VK и реклама мобильных приложений.

Эксперименты показали значительный рост ключевых показателей: конверсия из показа в клики увеличилась на 27,5%, а из показа в покупку — на 45%. Конверсия в покупку среди пользователей, уже кликнувших на объявление, достигла 104%. В то же время цена за покупку снизилась на 18,5%.

Объединение возможностей «VK Рекламы» и Discovery-платформы предоставит рекламодателям инструменты для более точного таргета, увеличения числа конверсий и оптимизации затрат. Пользователи, в свою очередь, будут получать релевантные и полезные предложения.

В 2025 году команда инженеров искусственного интеллекта VK создала единую платформу Discovery. Она объединяет все сервисы компании, включая социальные сети и контентные платформы, и улучшает алгоритмы персонализации. Благодаря этой платформе процесс внедрения моделей машинного обучения ускорился в пять раз, а разработку новых рекомендательных систем можно завершить в среднем за месяц.

Ранее сообщалось, что доходы VK Tech за первый квартал 2026 года увеличились на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма составила 4,3 млрд рублей.