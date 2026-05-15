День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 10:54

Доходы VK Tech за первый квартал 2026 года увеличились на 59%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Доходы VK Tech за первый квартал 2026 года увеличились на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма составила 4,3 млрд рублей.

Сервисы продуктивности VK WorkSpace и дата-сервисы продемонстрировали значительный рост. Это связано с расширением клиентской базы, которая предпочитает облачные решения, а также с увеличением доходов от технической поддержки при использовании локальных моделей.

В первом квартале 2026 года мы продолжили сохранять рост, опережающий рынок. Выручка выросла почти на 60% год к году благодаря расширению клиентской базы и росту количества используемых продуктов на клиента, — рассказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

Рост выручки от крупных клиентов составил 40,7% год к году, от клиентов среднего и малого бизнеса — 93,6%. Также доходы направления «Облачная платформа» за первый квартал 2026 года увеличились на 19,0% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,5 млрд рублей. В частности, выручка от услуг по модели On-Cloud возросла на 29,7% в годовом исчислении.

Доходы направления «Сервисы продуктивности» за первый квартал 2026 года выросли в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом и достигли 1,9 млрд рублей. Основной причиной этого роста стало увеличение доходов от продаж по модели On-Cloud, которые увеличились почти в три раза за тот же период.

Ранее сообщалось, что за три месяца суммарный доход авторов через платформу «VK Донат» превысил 718 млн рублей. В первом квартале 2026 года доходы авторов увеличились на 26% по сравнению с предыдущим годом.

Общество
ВКонтакте
доходы
выручка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи привели неутешительные данные после атаки ВСУ российский регион
Почему не работает Telegram сегодня, 15 мая: замедление, когда заблокируют
СК принял важное решение после атаки ВСУ на Рязанскую область
В Петербурге пройдет концерт в честь 50-летия Алексея Горшенева
Раскрыто, где похоронят Богуславскую
Лавров указал на попытки Запада подмять под себя Армению
Самокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся
Юрист напомнил, какие компенсации полагаются пострадавшим после пожара
В РОАД предложили штрафовать за скручивание пробега у авто
Лавров пообещал обсудить перетягивание Армении на свою орбиту Западом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 мая: где сбои в России
Политолог раскрыл, правда ли связаны приезды Трампа и Путина в Китай
«Не будем бегать и умолять»: Лавров предупредил Европу о переговорах
Лавров публично унизил европейских псевдопереговорщиков по Украине
Лавров указал, к чему скатился интерес США в ситуации с Ираном
Лавров объяснил, какую проверку Путин устроил политикам ЕС
Лавров раскрыл план БРИКС по «спасению» G20 от Запада
Финэксперт предостерегла от банковских переводов за услуги несамозанятым
Доходы VK Tech за первый квартал 2026 года увеличились на 59%
Россиянам назвали лучшие направления для путешествий в июне
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.