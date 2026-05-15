Доходы VK Tech за первый квартал 2026 года увеличились на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма составила 4,3 млрд рублей.

Сервисы продуктивности VK WorkSpace и дата-сервисы продемонстрировали значительный рост. Это связано с расширением клиентской базы, которая предпочитает облачные решения, а также с увеличением доходов от технической поддержки при использовании локальных моделей.

В первом квартале 2026 года мы продолжили сохранять рост, опережающий рынок. Выручка выросла почти на 60% год к году благодаря расширению клиентской базы и росту количества используемых продуктов на клиента, — рассказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

Рост выручки от крупных клиентов составил 40,7% год к году, от клиентов среднего и малого бизнеса — 93,6%. Также доходы направления «Облачная платформа» за первый квартал 2026 года увеличились на 19,0% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,5 млрд рублей. В частности, выручка от услуг по модели On-Cloud возросла на 29,7% в годовом исчислении.

Доходы направления «Сервисы продуктивности» за первый квартал 2026 года выросли в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом и достигли 1,9 млрд рублей. Основной причиной этого роста стало увеличение доходов от продаж по модели On-Cloud, которые увеличились почти в три раза за тот же период.

Ранее сообщалось, что за три месяца суммарный доход авторов через платформу «VK Донат» превысил 718 млн рублей. В первом квартале 2026 года доходы авторов увеличились на 26% по сравнению с предыдущим годом.