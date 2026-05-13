13 мая 2026 в 13:29

«VK Донат» принес авторам 718 млн рублей в первом квартале

За три месяца суммарный доход авторов через платформу «VK Донат» превысил 718 млн рублей. В первом квартале 2026 года доходы авторов увеличились на 26% по сравнению с предыдущим годом. Наивысший месячный заработок одного автора достиг 3,7 млн рублей.

«VK Донат» последовательно формирует культуру монетизации эксклюзивного контента. Мы видим, как пользователи активнее проявляют интерес к поддержке любимых авторов и уникальному контенту, а авторы быстрее адаптируются к этому формату и увеличивают свой доход, — рассказала руководитель направления «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

В «VK Видео» также отметили положительную динамику: число пользователей, сделавших донаты авторам, увеличилось вдвое, а количество самих авторов, участвующих в программе «VK Донат», выросло на 21%. Наибольшую поддержку со стороны аудитории получили создатели контента о творчестве, рукоделии и хобби, которые за квартал заработали 193 млн рублей. На втором месте по популярности оказались образовательные проекты и преподаватели, чьи сообщества собрали 129 млн рублей.

Ранее сообщалось, что VK Tech представил платформу VK AI Space для разработки и запуска ИИ-агентов. Платформа базируется на крупных языковых моделях, среди которых — собственные разработки VK, обученные на российских данных, популярные открытые модели, а также множество ML-моделей для разнообразных задач, таких как распознавание аудио и компьютерное зрение.

