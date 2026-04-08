Стало известно, что обозначает название мессенджера MAX

Название мессенджера MAX обозначает максимум возможностей для пользователей, заявил в беседе с RT генеральный директор МАХ Фарит Хуснояров. Он отметил, что изначально было много вариантов наименований проекта. Однако создатели быстро осознали, что именно общепринятое сокращение от «максимума» лучше всего отражает суть сервиса.

MAX — это общепринятое сокращение от слова «максимум». Название точно отображает концепцию национального мессенджера — «Максимум возможностей» — для общения с друзьями и близкими, получения востребованных услуг, удобного взаимодействия с бизнесом и государственными учреждениями, — высказался Хуснояров.

Ранее мессенджер MAX получил лицензии на защиту конфиденциальной информации и разработку соответствующих средств. Разрешения выданы сервису 11 марта и имеют бессрочный характер.