08 апреля 2026 в 16:01

Первое судно пересекло Ормузский пролив после начала перемирия США и Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Первое судно смогло пройти через Ормузский пролив после перемирия, достигнутого между США и Ираном, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Перед этим корабль получил соответствующее разрешение у Тегерана.

Получив разрешение от Ирана, первое судно проследовало через пролив после объявления перемирия, — подчеркнул источник.

До этого глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран открывает Ормузский пролив для судов. По его словам, мера продлится две недели. При этом он подчеркнул, что проходящие через пролив суда должны будут координировать свои действия с армией страны.

Также стало известно, что Тегеран разработал систему управления судоходством в Ормузском проливе, разделив все страны на три категории: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Странам из первой группы полностью запрещено пользоваться проливом, вторые будут платить пошлину, третьим дадут право на свободное судоходство. Меры действовали до объявления перемирия, применяются ли сейчас такая классификация — неизвестно.

Ранее сообщалось, что Иран может открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля в случае достижения рамочного соглашения о прекращении огня. По словам одного из иранских чиновников, ожидается, что Тегеран пойдет на этот шаг в преддверии встречи с представителями США в Пакистане.

