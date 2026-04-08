Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 15:37

Раскрыты сроки частичного открытия Ормузского пролива

Reuters: Иран может открыть Ормузский пролив для судоходства 9 или 10 апреля

Ормузский пролив Фото: Modis Team/Nasa Gsfc/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран может открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля в случае достижения рамочного соглашения о прекращении огня, передает агентство Reuters со ссылкой на одного из иранских чиновников. По его словам, ожидается, что Тегеран пойдет на этот шаг в преддверии встречи с представителями США в Пакистане.

Если будет достигнуто понимание относительно рамок переговоров, пролив может быть открыт ограниченно, под контролем Ирана, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее глава американской дипломатии Марко Рубио заявил, что сроки возобновления движения судов через Ормузский пролив определяет исключительно иранская сторона. По словам госсекретаря, навигация может быть восстановлена в любой момент, если Тегеран перестанет чинить препятствия международному судоходству.

До этого два японских танкера успешно прошли через Ормузский пролив впервые с начала атак США и Израиля на Иран. Страна более чем на 90% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Японские власти сообщали, что в регионе фактически остаются заблокированными 45 судов. Сначала судно Sohar LNG под флагом Панамы вышло из Персидского залива. Позднее, вечером 4 апреля, тем же маршрутом прошел танкер Green Sanvi с СПГ, но под флагом Индии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.