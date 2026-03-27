В США озвучили, когда будет открыт Ормузский пролив Рубио: Ормузский пролив будет открыт для судов после нейтрализации угроз Ирана

Возобновление судоходства в Ормузском проливе зависит исключительно от поведения Тегерана, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, движение судов может быть восстановлено «хоть завтра», если Иран прекратит угрожать международной навигации, передает пресс-служба Госдепартамента.

Отвечая на вопросы журналистов, глава американской дипломатии подчеркнул, что решение о сроках открытия стратегически важного пролива находится в руках иранского руководства. При этом он отказался комментировать возможность проведения наземной операции США для принудительного восстановления судоходства, назвав это «тактическим военным вопросом».

Он может быть открыт хоть завтра, если Иран прекратит угрожать международному судоходству, — сказал Рубио.

В конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал израильскую территорию и военные объекты США в ряде стран региона, что привело к дестабилизации судоходства в Ормузском проливе.

Ранее посол Исламской Республики в России Казем Джалали заявил, что Иран не закрывает Ормузский пролив, но оставляет за собой право на «интеллектуальный контроль» за судоходством в условиях внешней агрессии. По его словам, сейчас вопрос о полном перекрытии пролива не стоит.