Трамп рассказал, когда Ормузский пролив будет открыт Трамп уверил, что Ормузский пролив очень скоро автоматически откроют для судов

Президент США Дональд Трамп высказал уверенность в скором открытии Ормузского пролива, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Шарлотсвилл. По его словам, это произойдет автоматически, хотя и будет непросто.

Американский лидер отметил, что сами США не пользуются этим маршрутом, однако заинтересованы в его разблокировке для других стран. Он подчеркнул, что международное сообщество должно помочь в решении этой задачи. Вопрос свободного судоходства в проливе остается одной из ключевых тем в отношениях Вашингтона и Тегерана.

Он откроется автоматически […]. Это будет непросто. Скажу так — он будет открыт довольно скоро, — заявил президент США.

Ранее Трамп назвал главным условием сделки с Ираном отказ от ядерного оружия. Он подчеркнул, что этот пункт составляет 99% успеха любых договоренностей.

До этого премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил, что мирные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном состоятся в субботу в столице страны Исламабаде. В своем обращении к нации он заявил, что руководство обеих стран прибудет в Пакистан для участия во встрече. Ожидается, что встреча станет важным этапом в попытках нормализовать отношения между Тегераном и Вашингтоном.