В Пакистане озвучили, когда и где пройдут переговоры между США и Ираном Премьер Пакистана Шариф: переговоры США и Ирана начнутся в Исламабаде в субботу

Мирные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном состоятся в субботу в столице Пакистана Исламабаде, официально объявил премьер-министр страны Шахбаз Шариф. В своем обращении к нации он заявил, что руководство обеих стран прибудет в Пакистан для участия во встрече.

Руководство обеих стран завтра будет присутствовать в Исламабаде, и власти Пакистана приложат все возможные усилия для успешного проведения переговоров, — сказал Шариф.

Ожидается, что встреча станет важным этапом в попытках нормализовать отношения между Тегераном и Вашингтоном. Они находятся в состоянии напряженности с 28 февраля, когда США и Израиль совершили первую атаку на Иран.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social указал, что Иран не осознает отсутствия других рычагов влияния, кроме контроля над Ормузским проливом. По словам американского лидера, сейчас единственная цель Тегерана — это сами переговоры. Он добавил, что иранцы лучше справляются с фейками в СМИ, чем с борьбой.

Также он обращал внимание, что США уже заряжают военные корабли лучшими боеприпасами на случай провала переговоров Вашингтона и Ирана в Пакистане. По его словам, американская армия собирается использовать более совершенное оружие, если ее не устроит исход встречи с иранской стороной.