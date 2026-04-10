Трамп заявил о подготовке военных кораблей на случай провала переговоров

США уже заряжают военные корабли лучшими боеприпасами на случай провала переговоров Вашингтона и Ирана в Пакистане, заявил американский президент Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что ключевые переговоры между США и Ираном могут состояться 11 апреля. Журналисты отметили, что мероприятие, вероятнее всего, пройдет в Исламабаде.

До этого в МИД Исламской Республики заявили, что план Ирана, состоящий из 10 пунктов, станет основой для дальнейших мирных переговоров. В ведомстве подчеркнули, что Тегеран выступает против перемирия, которое позволит перевооружиться его противникам.