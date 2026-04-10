В МИД Ирана назвали план из 10 пунктов основой для мирных переговоров

В МИД Ирана назвали план из 10 пунктов основой для мирных переговоров

План Ирана, состоящий из 10 пунктов, станет основой для дальнейших мирных переговоров, заявили в МИД Исламской Республики. В ведомстве подчеркнули, что Тегеран выступает против перемирия, которое позволит перевооружиться его противникам.

Действия Ирана в регионе не должны расцениваться как агрессия против третьих стран — страна наносила удары исключительно по объектам США, уточнили в министерстве. Там также напомнили, что американская сторона атаковала Иран во время переговоров в Женеве, назвав эти действия незаконными.

