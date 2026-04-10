10 апреля 2026 в 10:02

В США заявили о «шокирующем поражении» в конфликте с Ираном

Эксперт Миршаймер: США фактически потерпели поражение в конфликте с Ираном

Операция США и Израиля против Ирана стала «войной на истощение», в которой Вашингтон потерпел «шокирующее поражение», заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, США не способны выиграть в этой ситуации, передает ТАСС.

В случае с Ираном речь теперь идет о войне на истощение. <...> [Президент США Дональд] Трамп может выбраться из этого только таким способом. Фактически признав поражение, — прокомментировал эксперт.

Ранее сообщалось, что США и Иран не достигнут соглашения за две недели перемирия, а смогут лишь заморозить конфликт. США требуют от Ирана свернуть ядерную программу, ограничить ракетный потенциал и прекратить поддержку прокси-сил. Иран предлагает лишь обязательства по невозобновлению производства ядерного оружия, сохраняя право на мирное обогащение урана.

До этого стало известно, что после нападения на Иран США не смогут вернуть свой авторитет на мировой арене. Отмечается, что Вашингтон оказался в сложной военной ситуации и переживает переломный момент глобального значения.

