09 апреля 2026 в 20:45

«Рухнула легитимность»: на Западе США предрекли крах из-за одного решения

UnHerd: США не смогут восстановить репутацию после атаки на Иран

США не смогут восстановить свой авторитет в глазах всего мира после нападения на Иран, сообщает UnHerd. Автор статьи также отметил, что США «попали в величайшую военную беду и переживают поворотный момент цивилизационного масштаба».

Если гражданская инфраструктура Ирана уцелела, то роль Америки в послевоенном порядке уже не восстановится. И ущерб не столько военный, сколько репутационный: рухнула легитимность, на которой когда-то зиждилось американское руководство, — сказано в материале.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Израиль полностью разрушили свою прежнюю репутацию в области ядерного нераспространения и безопасности. По ее словам, удар по иранской АЭС «Бушер» стал серьезным ударом по доверию к этим странам.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что военный конфликт вокруг Ирана серьезно ударил по авторитету США. Сенатор обратил внимание, что американцы так и не смогли добиться беспрепятственного прохода через Ормузский пролив, хотя их ВВП в десятки раз больше иранского.

Родион Газманов процитировал Пригожина, рассуждая о таланте
«Были озадачены»: бывшая соратница Зеленского раскрыла его сущность
«Оба романтики»: Газманов-младший о сходстве и различии с отцом
Миронов потребовал переподчинить Росстат президенту
Глава нового региона России раскрыл успехи в сохранении энергетики
Иран раскрыл главное условие безопасности в Ормузском проливе
Газманов-младший объяснил, почему не афиширует свои романы
Обмен телами, ложь командования: ситуация на фронтах СВО вечером 9 апреля
Находившегося под следствием высокопоставленного силовика нашли мертвым
Миронов раскрыл, какую задачу поставил «СР» перед выборами в Госдуму
Политолог спрогнозировал итог перемирия между США и Ираном
Силовики задержали известного столичного бизнесмена
«Слетела шелуха»: Родион Газманов о потере друзей после начала СВО
Раскрыты масштабы повреждений при атаке ВСУ на Кубань
Миронов объяснил, почему России не нужна шестидневная рабочая неделя
Путин поздравил Северный русский народный хор со 100-летием
Житель Брянской области погиб при украинском обстреле
Сорос гадит: Дуров нашел виновного в бедах Telegram — а как на самом деле?
Звезда турецких сериалов Бурак Дениз задержан: наркотики, что известно
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
