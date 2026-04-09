США не смогут восстановить репутацию после атаки на Иран

США не смогут восстановить свой авторитет в глазах всего мира после нападения на Иран, сообщает UnHerd. Автор статьи также отметил, что США «попали в величайшую военную беду и переживают поворотный момент цивилизационного масштаба».

Если гражданская инфраструктура Ирана уцелела, то роль Америки в послевоенном порядке уже не восстановится. И ущерб не столько военный, сколько репутационный: рухнула легитимность, на которой когда-то зиждилось американское руководство, — сказано в материале.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Израиль полностью разрушили свою прежнюю репутацию в области ядерного нераспространения и безопасности. По ее словам, удар по иранской АЭС «Бушер» стал серьезным ударом по доверию к этим странам.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что военный конфликт вокруг Ирана серьезно ударил по авторитету США. Сенатор обратил внимание, что американцы так и не смогли добиться беспрепятственного прохода через Ормузский пролив, хотя их ВВП в десятки раз больше иранского.