В Совфеде заявили, что США утратили статус «мирового шерифа» Пушков: война с Ираном сильно ударила по авторитету США

Военный конфликт вокруг Ирана серьезно ударил по авторитету США, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор обратил внимание, что американцы так и не смогли добиться беспрепятственного прохода через Ормузский пролив, хотя их ВВП в десятки раз больше иранского.

Во-первых, США вот уже более месяца не могут справиться со страной Глобального Юга, ВВП и экономика которой в десятки раз меньше ВВП США. <...> В-третьих, неспособность США разблокировать главную нефтяную артерию современного мира — Ормузский пролив, стремление умыть руки, переложив задачу на другие страны, разрушает образ Америки как мирового шерифа и гаранта энергетической стабильности в мире, — сказал он.

Ранее сообщалось, что иранские власти официально разрешили проход через Ормузский пролив судам, занимающимся доставкой гуманитарных грузов. Решение касается транспортировки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных ресурсов в условиях действующей блокады региона.