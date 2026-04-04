Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 16:47

«Несмываемое грязное пятно»: Захарова о «похоронах» репутации США и Израиля

Захарова: США и Израиль подорвали репутацию в сфере ядерного нераспространения

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

США и Израиль полностью утратили прежнюю репутацию в сфере ядерного нераспространения и безопасности, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте министерства, удар по АЭС «Бушер» поставил под вопрос порядочность обеих стран.

Эти незаконные и безрассудные действия — несмываемое грязное пятно на международной репутации тех, кто наводит ракеты на АЭС «Бушер» и другие находящиеся под гарантиями Агентства (МАГАТЭ. — NEWS.ru) иранские ядерные объекты и отдает команду на поражение. По сути, они полностью перечеркнули свою прежнюю репутацию в области ядерного нераспространения, — говорится в сообщении.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что военный конфликт вокруг Ирана серьезно ударил по авторитету США. Сенатор обратил внимание, что американцы так и не смогли добиться беспрепятственного прохода через Ормузский пролив, хотя их ВВП в десятки раз больше иранского.

До этого гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что происходящее вокруг АЭС «Бушер» развивается по самому нежелательному прогнозу. Он назвал эскалацию вполне ожидаемой и отметил, что кризис на Ближнем Востоке затронет инфраструктуру объекта.

Власть
Мария Захарова
США
Израиль
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.