Историк ответил, смогут ли США и Иран достичь согласия за две недели перемирия

США и Иран не смогут достичь согласия за две недели перемирия, рассказал argumenti.ru ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Иванов. Он отметил, что страны могут прийти к заморозке конфликта.

Слишком велики противоречия между сторонами конфликта. Трамп по-прежнему добивается, по сути, капитуляции Тегерана: свертывание ядерной программы ИРИ, ограничение ракетного потенциала и прекращение поддержки иранских прокси-сил на Ближнем Востоке. Иранское руководство предлагает ограничиться обязательством ИРИ не создавать ядерного оружия, но сохранить свое право на обогащение урана в мирных целях, — рассказал Иванов.

Историк подчеркнул, что в случае патовой ситуации санкции США, их западных союзников и ООН в отношении Ирана будут действовать на протяжении неопределенно долгого времени. По его словам, Вашингтон может продолжить оказывать политико-дипломатическое давление на Тегеран, осуществлять кибератаки, поддерживать иранские сепаратистские и оппозиционные группы и другие действия, характерные для холодной войны.

Ранее ученый Константин Блохин заявил, что любое перемирие на Ближнем Востоке не стоит воспринимать всерьез, поскольку заморозка конфликта в этом регионе всегда очень хрупка. По его словам, стороны рассматривают перемирие как паузу для концентрации ресурсов и наращивания военной мощи перед новой волной конфликта.