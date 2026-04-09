09 апреля 2026 в 13:36

Эксперт призвал не воспринимать всерьез перемирие на Ближнем Востоке

Ученый Блохин назвал перемирие на Ближнем Востоке тайм-аутом перед новой войной

Любое перемирие на Ближнем Востоке не стоит воспринимать всерьез, поскольку заморозка конфликта в этом регионе всегда очень хрупка, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ИС «Вести». По его словам, стороны рассматривают перемирие как паузу для концентрации ресурсов и наращивания военной мощи перед новой волной конфликта.

Блохин отметил, что если обратиться к арабо-израильскому конфликту, который длится уже более полувека, то можно наблюдать, как волны эскалации происходят постоянно. Он подчеркнул, что нынешнее перемирие с участием США, Ирана и Израиля не является исключением.

Потому что любое перемирие рассматривается как некий такой тайм-аут для концентрации ресурсов, для наращивания военной и экономической мощи, чтобы приготовиться к новой волне эскалации, — сказал Блохин.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч человек стали жертвами ударов США и Израиля по Ирану. Как уточнил глава организации судебной медицины страны Аббас Масджади, около 40% тел невозможно было опознать.

