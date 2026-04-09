09 апреля 2026 в 12:30

В Иране раскрыли число жертв из-за боевых действий с США и Израилем

Более 3 тыс. человек стали жертвами ударов США и Израиля по Ирану

Более 3 тыс. человек стали жертвами ударов США и Израиля по Ирану, заявил глава организации судебной медицины страны Аббас Масджади. По его словам, которые приводит агентство Mizan, около 40% тел невозможно было опознать.

Мы передали [семьям] более 3 тыс. погибших в результате атак противника по всей стране, — сказал Масджади.

Ранее стало известно, что в провинции Хузестан на юго-западе Ирана сбитый израильский беспилотник упал на жилой район. В результате трагедии погибла семилетняя девочка, а шесть человек получили ранения. Дрон был уничтожен силами ПВО Ирана примерно в 21:00 по местному времени (21:30 мск).

До этого спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США нарушили три ключевых пункта иранского предложения о перемирии. Он пояснил, что это касается атак на Ливан, вторжения дрона в воздушное пространство Ирана и отказа предоставить Тегерану право на обогащение урана.

В Иране ранее сообщили, что в случае любой агрессии со стороны Израиля против Исламской Республики Тегеран будет рассматривать Соединенные Штаты как соучастника этого нападения. Военные подчеркнули, что страна намерена решительно противодействовать такой агрессии.

