Иран пригрозил США статусом соучастника при атаке Израиля

Вооруженные силы Ирана заявили, что в случае любой агрессии со стороны Израиля против Исламской Республики Тегеран будет рассматривать Соединенные Штаты как соучастника этого нападения, передает иранская гостелерадиокомпания. В сообщении военных подчеркивается, что Тегеран намерен решительно противодействовать такой агрессии.

Мы будем считать США соучастником любого нападения и агрессии со стороны сионистского режима на Иран и его интересы, чему будем решительно противодействовать, — сказано в сообщении.

Иранские вооруженные силы также заявили об отсутствии доверия к Вашингтону и Тель-Авиву. Тегеран продолжает отслеживать все передвижения США и Израиля в регионе. В случае ошибки с их стороны последует еще более разрушительный ответ, чем раньше.

Военные добавили, что продолжат оказывать поддержку своим союзникам на Ближнем Востоке. Речь идет о партнерах в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты намерены получить от Ирана обогащенный уран либо на добровольной основе, либо вывезти его принудительно в случае необходимости. Глава Пентагона подчеркнул, что аналогичную позицию уже озвучивал американский президент Дональд Трамп.