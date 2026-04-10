«Невозможно уничтожить»: в Иране обратились к врагам после ударов по вузам

В Иране заявили, что США и Израиль не смогут уничтожить научный потенциал страны

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Удары США и Израиля по университетам не смогут уничтожить научный потенциал Ирана, заявил в интервью РИА Новости министр науки, исследований и технологий Хосейн Симаи Сарраф. По его словам, иранская молодежь, профессора и исследователи восстановят инфраструктуру.

Разрушив несколько зданий, невозможно уничтожить научную инфраструктуру Ирана. Напротив, наша молодежь, профессора и исследователи будут восстанавливать ее с еще большим упорством и с опорой на более современные технологии, — сказал министр.

Он подчеркнул, что наука в республике имеет прочный фундамент: в стране насчитываются миллионы выпускников вузов. В настоящее время в университетах обучается миллион студентов, а также работают десятки тысяч профессоров и исследователей.

Ранее сообщалось, что более 80 университетов, библиотек и научных центров в Иране подверглись атакам с начала вооруженного конфликта. Посол страны в Таджикистане Алиреза Хакикиян добавил, что эти удары раскрывают антигуманистическую сущность США и Израиля, которые пытаются уничтожить научный потенциал государства.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
