06 апреля 2026 в 10:36

В Иране заявили об атаках на десятки университетов и библиотек

Посол Хакикиян: более 80 научных объектов в Иране подверглись ударам

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Более 80 университетов, библиотек и научных центров в Иране подверглись атакам с начала вооруженного конфликта, заявил посол страны в Таджикистане Алиреза Хакикиян. По его словам, эти удары раскрывают антигуманистическую сущность США и Израиля, передает ТАСС.

Атаки по университетам и научно-исследовательским центрам более чем что-либо другое раскрывают антигуманистическую сущность врагов. Американские и сионистские агрессоры с начала боевых действий до настоящего времени нанесли удары по более чем 30 университетам, нескольким научным и исследовательским центрам, а также по 55 библиотекам, находящимся в Иране, — сказал Хакикиян.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что только полномасштабная наземная операция может кардинально изменить ситуацию в Иране для президента США Дональда Трампа. Он также указал на то, что войска уже начали стягивать на Ближний Восток.

До этого министр иностранных дел Аббас Аракч заявил, что угрозы США ударить по энергетике Ирана можно расценивать как «признание военных преступлений». Он указал на необходимость «незамедлительных действий» со стороны Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ.

