05 апреля 2026 в 21:29

Иран назвал «признанием военных преступлений» угрозы США

Аракчи: угрозы США подтверждают их причастность к преступлениям

Аббас Аракчи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Угрозы США ударить по энергетике Ирана можно расценивать как «признание военных преступлений», заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Telegram-канал иранского министерства. Москва при этом выразила надежду на успешность действий других стран по деэскалации конфликта.

Аракчи указал на необходимость «незамедлительных действий» со стороны международных структур, в том числе Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ. По его словам, институты должны осудить американские преступления и привлечь виновных к ответственности.

Ранее Лавров заявил, что увеличение рисков радиоактивной катастрофы на атомной электростанции «Бушер» недопустимо. Дипломат также указал на угрозу жизни и здоровья персонала. Российский министр добавил, что США пора перестать выдвигать ультиматумы и вернуться к переговорам, чтобы успокоить обстановку в регионе.

До этого представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия делает все возможное, чтобы обратить внимание мирового сообщества на стремительное приближение ситуации вокруг АЭС «Бушер» к опасной черте. По словам дипломата, избежать катастрофы еще можно, но для этого необходимо полностью прекратить атаки на объект.

