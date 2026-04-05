Иран назвал «признанием военных преступлений» угрозы США

Угрозы США ударить по энергетике Ирана можно расценивать как «признание военных преступлений», заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Telegram-канал иранского министерства. Москва при этом выразила надежду на успешность действий других стран по деэскалации конфликта.

Аракчи указал на необходимость «незамедлительных действий» со стороны международных структур, в том числе Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ. По его словам, институты должны осудить американские преступления и привлечь виновных к ответственности.

Ранее Лавров заявил, что увеличение рисков радиоактивной катастрофы на атомной электростанции «Бушер» недопустимо. Дипломат также указал на угрозу жизни и здоровья персонала. Российский министр добавил, что США пора перестать выдвигать ультиматумы и вернуться к переговорам, чтобы успокоить обстановку в регионе.

До этого представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия делает все возможное, чтобы обратить внимание мирового сообщества на стремительное приближение ситуации вокруг АЭС «Бушер» к опасной черте. По словам дипломата, избежать катастрофы еще можно, но для этого необходимо полностью прекратить атаки на объект.