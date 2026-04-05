Лавров напомнил о рисках радиоактивной катастрофы на АЭС «Бушер»

05 апреля 2026 в 19:25

Лавров назвал недопустимыми риски радиоактивной катастрофы на АЭС «Бушер»

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Увеличение рисков радиоактивной катастрофы на атомной электростанции «Бушер» недопустимо, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой иранского министерства Аббасом Аракчи. Дипломат также указал на угрозу жизни и здоровья персонала, сообщает пресс-служба МИД РФ в Telegram.

Акцентирована недопустимость создания угроз жизни и здоровью ее персонала и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона, — уточнили в российском ведомстве.

Российский министр также заявил, что США пора перестать выдвигать ультиматумы и вернуться к переговорам, чтобы успокоить обстановку в регионе. Дипломаты призвали коллег по ООН не делать резких шагов, которые могут помешать мирному урегулированию кризиса.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия делает все возможное, чтобы обратить внимание мирового сообщества на стремительное приближение ситуации вокруг АЭС «Бушер» к опасной черте. По словам дипломата, избежать катастрофы еще можно, но для этого необходимо полностью прекратить атаки на объект.

Власть
Сергей Лавров
Иран
МИД России
