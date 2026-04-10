Стала известна возможная дата переговоров между Ираном и США Al Hadath: переговоры между Ираном и США состоятся 11 апреля

Ключевые переговоры между США и Ираном могут состояться 11 апреля, передает телеканал Al Hadath. Журналисты отметили, что мероприятие, вероятнее всего, пройдет в Исламабаде.

Также появилась информация, что иранская делегация во главе с председателем меджлиса (парламента) Исламской Республики Мохаммадом Багером Галибафом прибыла в Исламабад для участия в переговорах с Соединенными Штатами. Также ее возглавил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал «уничтожение Ирана», заявив, что страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По словам главы Белого дома, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди, и тогда возможно нечто «революционно-прекрасное».

Однако уже 8 апреля Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия между США и Ираном. По его словам, Вашингтон ведет с Тегераном переговоры о смягчении тарифных и санкционных ограничений и намерен плодотворно сотрудничать с Исламской Республикой.