«Боже, благослови великий народ»: Трамп сделал заявление о гибели Ирана

Президент США Дональд Трамп анонсировал в своих соцсетях уничтожение Ирана, заявив, что ночью страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По словам главы Белого дома, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди, и тогда возможно нечто «революционно-прекрасное».

Ночью Иран погибнет. Не станет целой цивилизации, ее не вернут обратно. <…> 47 лет вымогательств, коррупции и смерти наконец-то закончатся. Боже, благослови великий народ Ирана! — написал Трамп.

При этом американский лидер назвал иранский народ великим и достойным большего.

Ранее Трамп заявил журналистам в Белом доме, что продолжительность американо-израильской военной операции против Ирана напрямую определяется действиями иранского руководства. Американский лидер подчеркнул: конфликт может завершиться в кратчайшие сроки, если иранские чиновники выполнят то, что от них требуется.

Кроме того, президент США отметил, что Вашингтон способен ликвидировать все объекты энергогенерации и мостовые переходы на территории Ирана. Трамп уточнил, что такой сценарий станет реальностью, если Исламская Республика не разблокирует Ормузский пролив до вечера вторника, 7 апреля.