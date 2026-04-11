«Это прежде всего»: Трамп озвучил требование к Ирану перед переговорами Трамп: неполучение ядерного оружия Ираном станет требованием США на переговорах

Президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с Ираном обозначил ключевое условие для достижения «хорошей сделки». Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер заявил, что главным требованием Вашингтона является отказ Тегерана от разработки и получения ядерного оружия.

Трамп подчеркнул, что этот пункт составляет 99% успеха любых договоренностей. При этом он отметил, что вопрос нераспространения уже давно стал для США приоритетным.

Никакого ядерного оружия. Это прежде всего, — сказал он.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что не стремятся к получению ядерного оружия. Однако международные эксперты продолжают следить за иранской ядерной программой.

Ранее американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер обратил внимание, что операция США и Израиля против Ирана стала «войной на истощение», в которой Вашингтон потерпел «шокирующее поражение». По его словам, США не способны выиграть в этой ситуации.

До этого стало известно, что ряд политиков не верят в благополучный исход переговоров между двумя сторонами. Предполагается, что США и Иран не достигнут соглашения за две недели перемирия, а смогут лишь заморозить конфликт.