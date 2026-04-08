В МИД России опровергли кооперацию с Францией по Ближнему Востоку Захарова опровергла кооперацию России с Францией по Ближнему Востоку в ООН

Сейчас не приходится говорить ни о какой кооперации России с Францией в вопросах, касающихся кризиса на Ближнем Востоке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Так она прокомментировала сообщения СМИ о том, что Россия, Китай и Франция совместно блокировали в ООН проект резолюции Бахрейна о применении силы против Ирана для разблокировки Ормузского пролива.

Франция не присоединилась к нашему подходу. <…> Мне кажется, это просто были какие-то свои тактические предпочтения Парижа. О солидарности, кооперации или сотрудничестве [с Францией] говорить не приходится, учитывая, что Елисейский дворец регулярно пополняет запасы террористического киевского режима деньгами, провизией и оружием, — пояснила Захарова.

По ее словам, вся французская помощь Украине используется именно в террористических целях против мирного гражданского населения. Захарова призвала смотреть исключительно на факты.

Мы ни разу не слышали от президента Франции Макрона, его Министерства иностранных дел, его аппарата, Елисейского дворца ни одного слова сочувствия, солидарности или поддержки в связи с убийством мирного населения нашей страны. Вот вам и ответ на вопрос, какую позицию занимает нынешний французский режим, — резюмировала представитель МИД.

Ранее Москва и Пекин предложили Совету Безопасности ООН альтернативный проект резолюции, связанный с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом заявил российский постпред при организации Василий Небензя. По его словам, документ в том числе касается обеспечения безопасности на море.