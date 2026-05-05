Температура в Москве обгонит норму сразу на 6 градусов Синоптик Позднякова: дождь, гроза и до плюс 25 градусов ожидается в Москве

Во вторник, 5 мая, температура воздуха в Москве поднимется до +25 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, местами ожидается кратковременный дождь, также возможна гроза.

Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Минимальная температура в Москве — от +12 до +14 градусов, по области — от +10 до +15 градусов. Дневная температура — от +23 до +25 градусов, по региону — 20–25 градусов тепла, — рассказала Позднякова.

Метеоролог отметила, что температура воздуха превысит климатическую норму сразу на 5-6 градусов. Ветер в столице ожидается юго-западный, 5–10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12–15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в среду, 6 мая, специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступят к отключению отопления в столице. Оно будет осуществляться по этапам. Отключат последовательно промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и медицинские учреждения.