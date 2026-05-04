04 мая 2026 в 18:41

Стало известно, когда в Москве начнут выключать отопление

В Москве начнут выключать отопление 6 мая

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 6 мая, приступят к отключению отопления в столице, передает пресс-служба ведомства. Отключение будет осуществляться по этапам: будут отключаться последовательно промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и медицинские учреждения.

В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха с 00:00 6 мая начнется плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, отключение отопления ожидается в более чем 74 тыс. зданий. В их числе свыше 34 тыс. жилых домов, уточнили в объявлении.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическое лето наступит в Москве уже в понедельник, 4 мая, когда воздух прогреется до плюс 21–24 градусов. Однако в дальнейшем температура упадет с приходом циклона.

При этом климатолог Николай Терешонок заявил, что климатического лета в Москве не следует ждать раньше конца мая. Только в этот период среднесуточная температура стабильно превышает плюс 15 градусов.

