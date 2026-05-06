Батареи охладели: главное об отключении отопления в Москве и Подмосковье

Начало мая — время, когда батареи, наконец, перестают жарить так, будто создают климат в вашей квартире, схожий с Африкой, а квитанции за коммунальные услуги в конце месяца уже не вызывают паники, а даже, можно сказать, радуют глаз. С 6 мая 2026 года Москва перешла на летний режим теплоснабжения: городской хозяйственный комплекс приступил к размеренному отключению отопления более чем в 74 000 зданий, из которых свыше 34 000 — жилые дома. Подмосковье чуть опередило столицу: в Московской области отопительный сезон начали сворачивать с 5 мая, а полностью планируют завершить уже к 12-му числу.

Как это работает: правило пяти дней

Ни один чиновник не волен отключить тепло и завершить отопительный сезон по личному усмотрению — все регулируется Постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг». Вот критерии, которым должны соответствовать погодные условия:

среднесуточная температура воздуха на улице держится выше +8°C не менее пяти дней подряд;

синоптики прогнозируют устойчивое потепление без возврата холодов;

решение принимает орган местного самоуправления: в Москве это Комплекс городского хозяйства, в Подмосковье — региональное Министерство энергетики.

Отключение идет планомерно: сначала промышленные и административные здания, затем жилые дома и только в последнюю очередь школы, детские сады и учреждения системы здравоохранения — больницы и поликлиники. Это не случайность: в социальных учреждениях находятся дети, пациенты и пожилые люди, для которых резкое похолодание опаснее всего. Закон требует обеспечить им тепло до самого конца отопительного сезона.

Что будет, если внезапно похолодает?

Если после отключения температура резко упадет и в течение нескольких дней среднесуточный показатель вновь опустится ниже +8°C, коммунальщики обязаны возобновить подачу тепла. Прецеденты такого «летнего» включения в Москве и Подмосковье случались — и в 2021-м, и в 2022 году.

Горячая вода: когда и на сколько отключат

После завершения отопительного сезона у коммунальщиков начинается сезон профилактических работ на тепловых сетях — и горячая вода в домах ненадолго пропадет. Вот что важно знать о так называемых опрессовках:

отключения горячего водоснабжения (ГВС) в Москве, как правило, проводятся с конца мая по конец августа;

каждый дом отключается индивидуально — у соседних домов даты могут не совпадать;

максимальный срок отключения ГВС — 10 суток (240 часов);

управляющая компания обязана предупредить жильцов минимум за 10 дней;

актуальный график по адресу можно проверить на сайте МОЭК Онлайн и на портале mos.ru;

для Московской области сроки аналогичны: отключения проходят в мае — августе, графики публикуют районные теплоснабжающие организации.

Куда звонить и где узнать информацию

Если что-то пошло не так — батарея ледяная, горячей воды нет дольше положенного, — не молчите. Вот проверенные адреса.

Москва:

горячая линия ПАО «МОЭК» (круглосуточно): +7 (495) 539-59-59;

единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53;

управляющая компания (контакты — на портале «Дома Москвы»).

Московская область:

горячая линия Министерства энергетики Московской области: 8-800-550-50-30 (звонок бесплатный);

единая диспетчерская служба ЖКХ Подмосковья: 8-800-550-13-13;

портал «Добродел» — для обращений по вопросам ЖКХ.

Если в квартире после отключения отопления температура опустилась ниже +18°C, это уже нарушение норматива — и повод для официального обращения.

Если вам от одной новости об отключении тепла становится холодно дома, а после остывания батарей вы реально мерзнете, то первое и самое простое решение для вас — плотно закрыть окна. Затем можно использовать плотные шторы и при необходимости включить обогреватель. Но есть и приятная сторона всех этих коммунальных игр с температурными режимами и ресурсами: майская платежка за отопление будет заметно скромнее, чем зимние счета, — начисления за отопление прекращаются ровно с даты его официального отключения.

