Мирные жители Брянской области попали в больницу после атаки ВСУ Богомаз: мужчина и женщина пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область

Украинские военные совершили атаку дронами-камикадзе на село Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области, проинформировал губернатор региона Александр Богомаз в мессенджере МАКС. По его словам, в результате нападения пострадали мирные жители: мужчина и женщина доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая Вооруженные силы Украины совершили атаку на Чебоксары. По словам губернатора Чувашской Республики Олега Николаева, в результате пострадал мирный житель. Жизни раненого человека сейчас ничего не угрожает.

Также под удар попала Ленинградская область, в которой всю ночь силы противовоздушной обороны сбивали беспилотники ВСУ. В регионе была объявлена опасность атаки БПЛА в воздушном пространстве.

Кроме того, жители Казани стали свидетелями мощных взрывов. Силы ПВО начали работать по воздушным целям почти сразу же после полуночи 5 мая.