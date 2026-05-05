05 мая 2026 в 08:05

Россиянам раскрыли, какие работы на даче могут заменить спортзал

Биолог Лялина: посадка рассады и покос травы заменят приседание и кардио

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Посадка рассады и покос травы способны заменить полноценные приседания и кардиотренировку в спортзале, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, расход калорий при этом напрямую зависит от интенсивности труда и вида выполняемых на участке работ.

Может ли работа на участке заменить полноценные приседания и кардиотренировку в спортзале? Да, но расход калорий зависит от интенсивности, веса тела и вида деятельности. Легкая работа в течение часа, например прополка сорняков, полив из шланга, сбор ягод, обойдется организму в 200–300 ккал. При копании грядок, обрезке кустов, рыхлении можно потратить 300–450 ккал. Ну а при тяжелой работе, такой как перенос мешков с землей или удобрениями, строительство, — до 500–700 ккал. Работа с низкими грядками или посадкой рассады — это бесконечные приседания. Покос травы или активная стрижка живой изгороди повышают частоту сердечных сокращений, переводя организм в режим жиросжигания, — пояснила Лялина.

Чтобы фитнес на грядках был безопасным, она посоветовала следить за осанкой, не наклоняться только за счет поясницы, приседать на коленях и пить много воды. По ее словам, обезвоживание замедляет метаболизм и приводит к быстрой утомляемости.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина заявила, что танцы снижают уровень тревоги и стресса, повышают настроение и помогают принять собственное тело. Помимо этого, по ее словам, такие занятия позволяют людям избавиться от эмоциональных зажимов и прокачать социальные навыки.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
Культура

Семья и жизнь

Общество

