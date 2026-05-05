Губернатор раскрыл цель ночной атаки ВСУ на Ленобласть

По актуализированной информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА противника. Пожар в промзоне Киришей локализован, завершаются работы по тушению. Основной целью противника был КИНЕФ. Жертв вследствие атаки нет, — написал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что более 30 россиян погибли за неделю (с 27 апреля по 3 мая) при атаках Вооруженных сил Украины. По его словам, в их числе двое детей. Также пострадали 200 мирных жителей: ранены 166, в том числе восемь несовершеннолетних.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль.