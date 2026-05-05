День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 08:18

Губернатор раскрыл цель ночной атаки ВСУ на Ленобласть

Дрозденко: целью ночной атаки ВСУ на Ленобласть был нефтеперерабатывающий завод

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Основной целью ночной атаки Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область был нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез», заявил в соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, за ночь сбили 29 украинских беспилотников. Пожар в промышленной зоне локализован.

По актуализированной информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА противника. Пожар в промзоне Киришей локализован, завершаются работы по тушению. Основной целью противника был КИНЕФ. Жертв вследствие атаки нет, — написал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что более 30 россиян погибли за неделю (с 27 апреля по 3 мая) при атаках Вооруженных сил Украины. По его словам, в их числе двое детей. Также пострадали 200 мирных жителей: ранены 166, в том числе восемь несовершеннолетних.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль.

Регионы
Ленобласть
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.