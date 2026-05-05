ФСБ задержала медика за работу на украинские спецслужбы

В Донецке сотрудники ФСБ России задержали местного жителя по подозрению в государственной измене, сообщили в региональном управлении ведомства. По версии следствия, мужчина, работавший в медицинском учреждении, сотрудничал с украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность одного из сотрудников донецкого медицинского учреждения, подозреваемого в государственной измене, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина собирал и передавал кураторам данные о расположении российских военных подразделений в Харцызске и Макеевском районе. Кроме того, он информировал украинскую сторону о пациентах, которые поступали в больницу с ранениями после обстрелов ВСУ.

Ранее Херсонский областной суд вынес приговор местному жителю, который оказывал содействие украинской разведке. Мужчина был признан виновным по статьям о шпионаже и государственной измене. Он получил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.