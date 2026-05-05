Названы наиболее популярные города России для переезда

Жители России чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края, заявила NEWS.ru заместитель генерального директора курорта «Лучи» Ольга Нарт. При этом, по ее словам, вопрос смены места жительства наиболее популярен среди представителей молодого поколения.

Примерно две трети россиян хотя бы раз задумывались о переезде в другой город после проведенного там отпуска. При этом 20% респондентов хотели бы перебраться насовсем, а еще 40% — пожить в другом месте дольше обычного, не меняя постоянной регистрации. Те, кто решается на этот шаг, чаще выбирают крупные населенные пункты с развитой инфраструктурой. В лидерах — города Краснодарского края (30%), Москва (27%) и Санкт-Петербург (19%). В Казань хотели бы переехать 13% участников исследования, во Владивосток — 7%, а в Новосибирск — 3%. Таким образом, важны не только карьерные возможности, но и климат, качество городской среды, — поделилась Нарт.

Она указала, что только 12% опрошенных намерены переехать в другой город в ближайшие два года, когда 60% вообще не рассматривают такую возможность. По словам эксперта, основными препятствиями являются психологические и бытовые аспекты. Она отметила, что наибольшее влияние оказывает привязанность к текущему месту жительства, финансовые трудности и семейные обстоятельства.

Чаще всего люди переезжают в молодости: треть опрошенных меняли город проживания в студенческую бытность, в возрасте от 18 до 25 лет, еще 30% — в период с 25 до 30 лет. Впрочем, готовность к переменам может появиться и позже: 16% решались ехать в 35–45 лет, а 9% — уже после 50. Результаты опроса на самом деле отражают не влияние «синдрома туриста», а глубинные социальные тренды. Ключевыми факторами выступают наличие рабочих мест, возможность вести свой бизнес или работать удаленно, а также развитая социальная инфраструктура для детей, — резюмировала Нарт.

Ранее директор по маркетингу компании «Ондулин» Екатерина Балон заявила, что россияне все чаще переезжают за город. По ее словам, люди выбирают жизнь в более просторных условиях и в спокойном ритме.