День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 07:15

Названы наиболее популярные города России для переезда

Замглавы «Лучи» Нарт: города Краснодарского края наиболее популярны для переезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители России чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края, заявила NEWS.ru заместитель генерального директора курорта «Лучи» Ольга Нарт. При этом, по ее словам, вопрос смены места жительства наиболее популярен среди представителей молодого поколения.

Примерно две трети россиян хотя бы раз задумывались о переезде в другой город после проведенного там отпуска. При этом 20% респондентов хотели бы перебраться насовсем, а еще 40% — пожить в другом месте дольше обычного, не меняя постоянной регистрации. Те, кто решается на этот шаг, чаще выбирают крупные населенные пункты с развитой инфраструктурой. В лидерах — города Краснодарского края (30%), Москва (27%) и Санкт-Петербург (19%). В Казань хотели бы переехать 13% участников исследования, во Владивосток — 7%, а в Новосибирск — 3%. Таким образом, важны не только карьерные возможности, но и климат, качество городской среды, — поделилась Нарт.

Она указала, что только 12% опрошенных намерены переехать в другой город в ближайшие два года, когда 60% вообще не рассматривают такую возможность. По словам эксперта, основными препятствиями являются психологические и бытовые аспекты. Она отметила, что наибольшее влияние оказывает привязанность к текущему месту жительства, финансовые трудности и семейные обстоятельства.

Чаще всего люди переезжают в молодости: треть опрошенных меняли город проживания в студенческую бытность, в возрасте от 18 до 25 лет, еще 30% — в период с 25 до 30 лет. Впрочем, готовность к переменам может появиться и позже: 16% решались ехать в 35–45 лет, а 9% — уже после 50. Результаты опроса на самом деле отражают не влияние «синдрома туриста», а глубинные социальные тренды. Ключевыми факторами выступают наличие рабочих мест, возможность вести свой бизнес или работать удаленно, а также развитая социальная инфраструктура для детей, — резюмировала Нарт.

Ранее директор по маркетингу компании «Ондулин» Екатерина Балон заявила, что россияне все чаще переезжают за город. По ее словам, люди выбирают жизнь в более просторных условиях и в спокойном ритме.

Общество
россияне
Краснодарский край
Life Style
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.