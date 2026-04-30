30 апреля 2026 в 06:20

Стало известно о новом тренде среди россиян в сфере недвижимости

Маркетолог Балон: россияне стали чаще переезжать в загородные дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В последнее время наблюдается рост числа переездов россиян в загородные дома, заявила NEWS.ru директор по маркетингу компании «Ондулин» Екатерина Балон. По ее словам, граждане предпочитают жить в условиях большего простора и размеренного ритма жизни.

Загородное жилье все чаще воспринимается как альтернатива квартире. В марте 2026 года интерес к таким домам вырос почти на 13% за месяц. Тренд охватывает разные группы — от семей до молодежи, которая рассматривает такой формат как полноценное жилье. Причины — запрос на пространство, более спокойный ритм жизни и экономику: в ряде регионов постройка с участком обходится дешевле, чем первоначальный взнос по ипотеке. При этом покупатели часто выбирают дома, требующие доработки, чтобы адаптировать их под себя, — поделилась Балон.

Она подчеркнула, что владельцы все чаще берут ремонт на себя в стремлении сократить расходы. На этом фоне, по словам маркетолога, практика «сделай сам» становится все более популярной: сложные задачи граждане доверяют профессионалам, а остальное выполняют самостоятельно.

Ранее экономист Илья Мосягин предупредил, что, несмотря на нынешнее снижение цен на съем жилья, в ближайшем будущем стоимость аренды недвижимости возрастет. По его словам, значительные изменения ожидаются уже в августе и сентябре 2026 года.

Общество
недвижимость
квартиры
россияне
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
