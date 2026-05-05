Российский регион попал под повторные удары ВСУ

В Чебоксарах зафиксировали повторные удары ВСУ, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в мессенджере МАКС. По его словам, на месте работают представители всех профильных служб.

Уважаемые земляки, враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку — зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам. Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем, — написал Николаев.

Ранее Telegram-канал SHOT передавал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары был поврежден торговый центр на юге города. По информации канала, обломки разбили фасад и выбили стекла.

Позже Николаев сообщил, что мирный житель пострадал при ударе украинских беспилотников по Чебоксарам. По его информации, жизни человека ничего не угрожает, рядом вовремя оказалась бригада скорой. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

До этого SHOT сообщал о нескольких взрывах в Чебоксарах и над Казанью, а также о введении режима ракетной опасности на всей территории Приволжского федерального округа. Канал добавлял, что перед взрывами в городе звучали сирены ракетной опасности. Далее, уточнялось в сообщении, местные жители услышали гул и заметили вспышку в небе.